Tutuklanan eski Vali Sonel’e 78 soru soruldu

Tuncay Sonel, önceki gün sevk edildiği Erzurum Adliyesi’nde cumhuriyet savcısına yaklaşık 8 saat ifade verdi. Savcı, ifade işleminin ardından Sonel’i tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Savcının 78 sorusuna karşılık 21 sayfa ifade veren Sonel’in, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’, ‘resmi belgeyi yok etme veya gizleme’, ‘bilişim sistemindeki verileri yok etmek’, ‘suç delillerini gizleme, değiştirme, yok etme’ suçlarından tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi. Sonel, buradaki sorgusunun ardından tutuklanarak Aziziye 2 No’lu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

SIM KARTI NİYE YOLLADI

Savcılık sorgusunda Sonel’e Gülistan Doku’ya ait SIM kartın adli emanete teslim edilmek yerine bir otobüs firmasıyla Ankara’ya gönderilmesi, silindiği iddia edilen kamera kayıtları ve valinin şahsi hesabından yapılan ödemelerle ilgili sorular yöneltildi. Sonel, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın neden adli birimlere teslim edilmediği sorusuna, “Hız kazanmak” savunmasıyla yanıt verdi. Sonel, SIM kartın kendisine nasıl geldiğine ilişkin şu beyanda bulundu: “Valilik binasından çıkarken Aygül Doku’yu (Gülistan Doku’nun ablası) ağlarken gördüm. Bana ‘Sayın Valim bir SIM kart var, savcıya ulaşamıyorum, almıyorlar’ dedi. Ben de insani mülahazalarla aldım. Arama kurtarma yoğun devam ettiği için konum bilgisine hızlıca bakılması amacıyla, Ankara’da teknik bilgisine güvendiğim Gökhan (Ertok) komisere gönderdim.” SIM kartın neden resmi kargo yerine yolcu otobüsüyle gönderildiği sorusu üzerine ise Sonel, “Bu konuyla ilgili bilgim yoktur, hatırlamıyorum” dedi.

SİLİNEN KAMERA KAYITLARI

Soruşturma dosyasına göre bilirkişi raporları, olay günü Gülistan’ın bulunduğu viyadüğü gören kameraların aktif olduğunu söylemesine rağmen, emniyet görevlileri “kameralar çalışmıyordu” şeklinde tutanak tuttu. Buna ilişkin soruya Sonel, şu yanıtı verdi: “Bu kamera kayıtlarının silinerek delillerin yok edilmesi talimatını ben vermedim. Üniversite bünyesinde teknik bir konu varsa oraya sorulmalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Tunceli Emniyeti’nin ‘arıza yoktu’ şeklindeki cevaplarından haberim yoktur. Muhatabı İl Emniyet Müdürü’dür.”

ERTOK’A YAPILAN ÖDEME

Sorguda Sonel’e, SIM kartı gönderdiği ve sosyal medya işlerini takip ettirdiği Gökhan Ertok’a şahsi hesabından yaptığı ödemeler de soruldu. MASAK raporlarına yansıyan 5 bin liralık 2 ve 20 bin liralık bir para transferine ilişkin Sonel, “Bu para gönderimleri normaldir. Harçlık niyetine zaman zaman gönderiyordum. Gökhan’ın da talep ettiği oluyordu. Kendi şahsi hesabımdan, ihtiyacı olduğu için yardım amacıyla gönderdim. Ben genelde bu şekilde yardımlarda bulunurum” dedi. Savcının, “Bir memur maaşına tekabül eden bu ödemeleri neden resmi kanaldan değil de şahsi hesabınızdan yaptınız?” sorusu ise yanıtsız kaldı.

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan içişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin “4 mülkiye başmüfettişimiz ve 2 polis başmüfettişimiz hem mülki idare hem de Emniyet boyutunda dönemin yetkililerine ilişkin herhangi bir ihmal olup olmadığını titizlikle incelemektedir. Hiçbir iddiayı karşılıksız bırakmadan, hiçbir ihmali göz ardı etmeden, somut gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için süreci sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

TUNCELİ BAROSU’NDAN BAŞVURU: SONEL’İN İSMİ KALDIRILSIN

TUNCELİ Barosu, belediyeye başvurarak kamusal alanlarda Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’in kentte belli noktalara verilen isminin kaldırılmasını talep etti. Tunceli Belediye Başkanlığı’na sunulan dilekçede, kamu yararı, hukuk devleti ilkesi ve idarenin tarafsızlığına vurgu yapılarak “Hakkında devam eden soruşturmalar bulunan ve tutuklanan bir kişinin isminin kamusal alanlarda yaşatılmaya devam edilmesi kamu yararı ile bağdaşmamaktadır” denildi. Baro, mevcut isimlerin kaldırılarak yerine Gülistan Doku ve faili meçhul bırakılan kadınların isimlerinin verilmesini isterken bundan sonraki isimlendirmeler için baro, kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı ‘İsimlendirme ve Toplumsal Hafıza Komisyonu’ kurulmasını önerdi.

VALİNİN EŞİ İÇİN SUÇ DUYURUSU

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen Sonel’in eşi Handan Sonel hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunup gözaltı ve tutuklama talep etti. Handan Sonel’in olaylardan ‘habersiz olmasının mümkün olmadığını’ savunan Çimen, başsavcılığa sunduğu dilekçede soruşturma dosyasındaki mevcut delilleri ve tanık beyanlarını gerekçe olarak öne sürdü. Dilekçede Handan Sonel’in, Gülistan Doku’nun kaybedilmesi ve sonrasında gelişen süreçten haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. Çimen’e göre dosyadaki tanık beyanları, Handan Sonel’in süreçle ilgili bilgi sahibi olabileceğine işaret ediyor. Avukat bu değerlendirmeye dayanarak Handan Sonel’in de soruşturma kapsamına alınması gerektiğini öne sürdü.

