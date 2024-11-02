Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in konuşma dökümü ortaya çıktı

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanmasına gerekçe gösterilen delillerin arasında 2023 yılında Ahmet adlı bir şahıs ve kardeşleri “terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla cezaevinde bulunan Mehmet Kaya ile yaptığı telefon görüşmeleri yer aldı.

KONUŞMA DÖKÜMÜ

Özer’in Ahmet adlı şahıs ile arasında geçen konuşma şöyle:

Ahmet adlı şahıs: Bu Mehmet vardı ya senin de arkadaşın..

Özer: Kaya...

Ahmet adlı şahıs: Evet, annesi ölmüş.

Özer: Telefon numarasını atar mısın?

Özer: Bir de diyelim ki orada kurumlar falan Van’da… Geldiğimizde görüşmemiz gereken falan, kimler var kimler yok. Bir onların başkanları varsa, adları, telefonları, bana gönderme imkanın var mı?

Özer: Ama şeye yakın...

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Ahmet adlı şahıs: Hangi kuruluş istiyorsun?

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Özer: Partiye diyelim yarın bir yoklama falan yapıldığında sorulacak yerler. TAYDER’e sorarlar mesela onlar gibi tamam.

Benim aday olmamı istiyorlar. Onun için bunlarla bir görüşmemiz lazım. Yani hani sandık mandık kurulursa hiç olmazsa bir şey çıksın ortaya.

Özer: Onun partide bir görevi var mı?

Ahmet adlı şahıs: Kimin?

Özer: Mehmet Kaya’nın? Ahmet adlı şahıs: Yani daha doğrusu onun değil de, annesi şeydir yani onun iki kardeşi de şeydir ya.

Özer: Evet evet tamam. Ahmet adlı şahıs: Onun için bu arkadaşların anası ölmüş, onun bir tanesi de cezaevindedir.

Özer: Tamam tamam.

Ahmet adlı şahıs: Onun için millet biraz kıymet veriyor daha doğrusu.

Mehmet Kaya ile Özer arasında yapılan görüşme de şöyle:

Özer: Başınız sağ olsun.

Kaya: Allah razı olsun sağ olasın hocam.

Özer: Çok üzüldüm. Çok değer verdiğimiz bir annemizdi.

Kaya: Sağ olasın hocam. Allah razı olsun.

Özer: Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi.

Kaya: Sizin gibi değerli dostlarımız sağ olsun hocam, sağ olasın.

Özer: Başımız sağ olsun, ben Van’a gelince görüşürüz.

Kaya: Tamam hocam.

Özer: Van’a geldiğimde de sana ihtiyacım var.

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Kaya: Tamam hocam. Beklerim hocam hürmetim var, sağ olasın hocam.

Özer: Başın sağ olsun görüşmek üzere.

Bu konuşma sorulduğunda Özer, “Görüşme yaptığım iddia edilen şahıslar ve iddia edilen görüşme içeriğinde ismi geçen şahısları hatırlamıyorum” yanıtını verdi.

Özer’e 15 Aralık 2023’te yanındaki şahıslar ile Van’da MEBYA-DER (Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği) isimli derneğe giriş yaptığının tespit edildiği belirtildi. Derneğin terör örgütüne müzahir dernekler arasında yer aldığı kaydedilerek “Yaptığınız ziyaretin amacı nedir?” diye sorulan Özer “Böyle bir ziyareti hatırlamıyorum ve MEBYA-DER isimli derneği de bilmiyorum. Tüm iddiaları reddediyorum.” dedi.