Tutuklanan Doktor Nurettin Demirkol’un ifadesi: Hatırlamıyorum, bilmiyorum

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

ESKİ Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasında daha önce tanık olarak dinlenen doktor Nurettin Demirkol, beyanları ile 155 ihbar kaydı, HTS verileri ve diğer tanık anlatımları arasında çelişkiler tespit edilmesi üzerine “yalan tanıklık” suçundan tutuklandı. Demirkol, 26 Ağustos 2026 tarihinde tanık sıfatıyla verdiği ilk ifadesinde, sağlık ve kolluk ekiplerini kimin aradığını bilmediğini, Denizolgun’un özel doktoru olmadığını ve ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini söylemişti. Ancak 155 Acil Çağrı çözüm tutanağında, ihbarın Demirkol’un kullandığı telefondan yapıldığı, arayan kişinin kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu söylediği belirlendi.

Savcılık bu çelişkiyi sordu. Demirkol ise “Olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Telefonumu ortada bırakmıştım. Başkası benim telefonumdan aramış olabilir” savunmasını yaptı. Demirkol ilk ifadesinde, “Özel doktoru değildim” demişti. İhbar tutanağında ise polisleri arayan ve kendisini Nurettin Demirkol olarak tanıtan kişi “Aile doktoruyum” diyor. Bu çelişki de soruldu. Demirkol, “Maktulü 2-3 kere muayene ettim.

Haberin Devamı

Ancak aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum” dedi. Başsavcılık, Demirkol’un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğini de değerlendirdi. Demirkol, 26 Ağustos’taki ifadesinde olay günü Kısıklı’daki ikametinde olduğunu söylemişti. Ama savcılık sorgusunda kendisine, 6 Eylül 2016 saat 18.12’den 8 Eylül 2016 saat 17.46’ya kadar Kısıklı’da baz kaydının bulunmadığı bildirildi.