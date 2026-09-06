×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tutuklanan Doktor Nurettin Demirkol’un ifadesi: Hatırlamıyorum, bilmiyorum

Güncelleme Tarihi:

#Nurettin Demirkol#Denizolgun Soruşturması#Yalan Tanıklık
Tutuklanan Doktor Nurettin Demirkol’un ifadesi: Hatırlamıyorum, bilmiyorum
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 06:30

Denizolgun öldüğünde çiftlik evine çağrılan doktor Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçundan önceki gün tutuklandı. Demirkol, savcılık ve hâkimlik ifadelerinde tüm çelişkili sorular için “Üzerinden 10 yıl geçti. Hatırlamıyorum, bilmiyorum” cevabını verdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ESKİ Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasında daha önce tanık olarak dinlenen doktor Nurettin Demirkol, beyanları ile 155 ihbar kaydı, HTS verileri ve diğer tanık anlatımları arasında çelişkiler tespit edilmesi üzerine “yalan tanıklık” suçundan tutuklandı. Demirkol, 26 Ağustos 2026 tarihinde tanık sıfatıyla verdiği ilk ifadesinde, sağlık ve kolluk ekiplerini kimin aradığını bilmediğini, Denizolgun’un özel doktoru olmadığını ve ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini söylemişti. Ancak 155 Acil Çağrı çözüm tutanağında, ihbarın Demirkol’un kullandığı telefondan yapıldığı, arayan kişinin kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu söylediği belirlendi.

Savcılık bu çelişkiyi sordu. Demirkol ise “Olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Telefonumu ortada bırakmıştım. Başkası benim telefonumdan aramış olabilir” savunmasını yaptı. Demirkol ilk ifadesinde, “Özel doktoru değildim” demişti. İhbar tutanağında ise polisleri arayan ve kendisini Nurettin Demirkol olarak tanıtan kişi “Aile doktoruyum” diyor. Bu çelişki de soruldu. Demirkol, “Maktulü 2-3 kere muayene ettim.

Tutuklanan Doktor Nurettin Demirkol’un ifadesi: Hatırlamıyorum, bilmiyorum

Haberin Devamı

Ancak aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum” dedi. Başsavcılık, Demirkol’un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğini de değerlendirdi. Demirkol, 26 Ağustos’taki ifadesinde olay günü Kısıklı’daki ikametinde olduğunu söylemişti. Ama savcılık sorgusunda kendisine, 6 Eylül 2016 saat 18.12’den 8 Eylül 2016 saat 17.46’ya kadar Kısıklı’da baz kaydının bulunmadığı bildirildi.

Gözden KaçmasınBiraz Berhan Şimşek biraz Melih Gökçek…Biraz Berhan Şimşek biraz Melih Gökçek…Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nurettin Demirkol#Denizolgun Soruşturması#Yalan Tanıklık

BAKMADAN GEÇME!