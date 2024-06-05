Tutuklanan bina sahibi kamyonları suçladı

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İstanbul Küçükçekmece’deki apartmanın çökmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bina sahibi Hacı Murat Gençtürk, binanın altındaki döner dükkânının eski işletmecisi Özcan Kayar ve yeni işletmeciler Özge Aktürk Dinçer ile eşi İbrahim Dinçer gözaltına alınmış, bina sahibi Gençtürk tutuklanırken diğer 3 kişi serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Hacı Murat Gençtürk Küçükçekmece 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nde verdiği ifadede, binanın kendisine babasından veraset yoluyla kaldığını belirtti. Gençtürk ifadesinde şunları söyledi:

‘ÇOK FAZLA HAFRİYAT KAMYONU GEÇİYORDU’

“2022 yılında da diğer kardeşimin haklarını satın aldım. Binada herhangi bir şekilde çatlak veya sıkıntı söz konusu değildi ancak binanın yakınında büyük inşaatlar yapıldığı için çok fazla hafriyat kamyonu hızlı bir şekilde binanın yanındaki kaldırımdan geçiyordu. Binada bulunan kiracılardan hiç kimse benden şikâyetçi olmadı. Geçen seneki depremden sonra devletin ‘Yarısı bizden’ kampanyasına başvurdum ancak binanın sağlamlığıyla ilgili rapor aldırmadım, kiracılarıma da kendilerine yer bulmaları gerektiğini söyledim. Müteahhit bulacağım zaman da bu olay meydana geldi. Bina babamın yaptığı şekilde ayakta durmaktadır. Herhangi bir eklemem olmamıştır. Yaşanan olayda herhangi bir kusurum yoktur. Ölen kişiyi tanıyorum. Kardeşi benden daireyi kiralamıştı. Babam 1961’de İstanbul’a gelmiştir, kendisi müteahhitlik yapmış olup daha önceki tarihlerde de binalar yapmıştır. Binalar halen daha ayaktadır. Suçsuzum. Serbest bırakılmamı talep ederim.”

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EKLENTİDE AHŞAP YAPI SAVUNMASI

Gençtürk’ün avukatı sulh ceza hâkimliğinde yaptığı savunmada, söz konusu binanın 1988’de dönemin şartlarına uygun olarak gerekli izinler alınarak yapıldığını, binanın üzerine yapılan eklentinin ise betonarme değil ahşap bir yapı olduğunu, binanın ağırlığını artırıp statiğini bozacak şekilde bir durum söz konusu olmadığını söyledi. Avukat savunmasının devamında şunları söyledi: “Ortada kaçak bir kat mevcut değildir. Bina yapıldığında müvekkil 6 yaşındadır. Müvekkil burada günah keçisi ilan edilmeye çalışılmaktadır. Eğer burada bir sorumlu bulunacaksa binanın yapımına ruhsat veren kamu görevlileri görevi ihmal suçundan yargılanmalıdır. Müvekkil babasından intikal yoluyla gelen bir binaya hiçbir eklenti yapmamıştır. Ayrıca binanın yanında hafriyat kamyonları çok yoğun bir şekilde geçmektedir. Bu kamyonların binaya zarar verip vermediğine ilişkin bilirkişi raporunun alınması gerekmektedir.”