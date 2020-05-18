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DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 20:23,Son Güncelleme:

Tutuklanan 16 yaşındaki genç cezaevine götürülürken kaçtı

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Tutuklanan 16 yaşındaki genç cezaevine götürülürken kaçtı
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Karaman'da tüfekle ateş açtığı T.S.'yi yaralayan ve bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.B. adliyeden cezaevine götürülmeye çalışılırken polisin elinden kaçtı. Polis, kent genelinde Y.B.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. 

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Gazi Dükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi'nde meydana geldi. Y.B., av tüfeğiyle T.S.'nin bulunduğu eve gelip ateş açtı. Açılan ateş sonucu kalçasından yaralanan T.S., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.S. tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis, saldırının ardından kaçan Y.B.'yi bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Y.B., yapılan sorgulamanın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.B., adliyeden çıkarılıp, sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye getirildi. Sağlık kontrolünün ardından iddiaya göre kelepçesiz halde araca bindirilip cezaevine götürülmek istenen Y.B., polisin elinden kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından Y.B. izini kaybettirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, kent genelinde Y.B.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.  

Tutuklanan 16 yaşındaki genç cezaevine götürülürken kaçtı

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