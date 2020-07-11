Tutuklamama talebine ret

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın firari olduğu Çiftlik Bank dolandırıcılığına yönelik davanın görülmesine dün devam edildi. Şüphelilerin hakkında 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’ar yıla kadar hapis cezası istenmişti. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç, Cafer Solak ve Cudi Cumhur Yurdakul ile bazı sanık avukatları katıldı. Duruşmada söz alan firari sanık Cengiz Samur’un avukatı Behlül Kıroğlu, “Müvekkilim aynı zamanda ABD vatandaşı olduğu için halen orada bulunmaktadır. Hiçbir koşula bağlanmaksızın tutuklanmayacağı güvencesi verilmesi halinde ülkemize gelip savunmasını yapmak istemektedir. Müvekkil uzun süre tutuklu kalacağını düşündüğü için Türk yargısına güvenmediğini bu nedenle gelmek istemediğini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra dava konusu suçla ilgisi olmayan müvekkilimin mal varlığına konulan tedbirin kaldırılmasına karar verilsin” dedi.

YAKALAMA EMRİ DEĞİŞMEDİ

Mahkeme heyeti, taleplerin reddine karar verdi. Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Kaya hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin devamı ile infazlarının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.