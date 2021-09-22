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Tutuklama kararını duyan sanık pencereden atladı

#ANKARA#Tutuklama Kararı#Mersin
Tutuklama kararını duyan sanık pencereden atladı

Ankara'da hakkında tutuklama kararı verilen Serdar Ramazan P., 2'nci kattaki duruşma salonunun penceresinden atladı. Ağır yaralanan sanık hastaneye kaldırıldı.

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Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)Mersin'de görülen duruşmasına Ankara 43'ncü Asliye Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Serdar Ramazan P.'nin, aile içi şiddet suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Sanık Serdar Ramazan P., tutuklama kararını duyunca 2'nci kattaki duruşma salonunun penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. Adliyenin C kapısının yanında bulunan beton zemine düşerek yaralanan sanık, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sanığın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#ANKARA#Tutuklama Kararı#Mersin