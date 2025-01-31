Tutuklama gerekçesi: Uyarılara rağmen yayınladı

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TÜRKİYE Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak Pazartesi günü yaptığı basın toplantısında kendisi ile ilgili davalara aynı bilirkişinin atandığını öne sürerek bilirkişinin ismini açıklamıştı. İmamoğlu’nun ismini açıkladığı bilirkişinin ses kaydının yayınlandığı Halk TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, “kayda alınan konuşmaların basın yayın yolu ile yayınlanması”, “yargı görevini yapanı etkileme” suçlarından tutuklanmıştı.

EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDELER

Suat Toktaş’ın tutuklanması kararının detayları ortaya çıktı. Savcının tutuklama talebini içeren sevk yazısında, Barış Pehlivan’ın söz konusu kaydı şüpheli Hakan Kürşad Oğuz’un, Suat Toktaş’a gönderdiği esnada “Bu kaydın bir suç teşkil ettiğini bildiğini ve yayınlamaması gerektiği”ni ilettiği, Suat Toktaş’ın da Barış Pehlivan’a “İlgilinin rızası var mı, dava açar mı?” diye sorduğu, Pehlivan’ın da “Abi, biz gazeteciyiz” diye cevap verdiği ifade edildi. Ancak Toktaş’ın müştekinin izni varmış gibi algıladığını beyan ederek bu ses kaydını yayınladığını söylediği, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek suça konu ses kaydını yayınladıkları öne sürüldü.

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MESLEKTAŞINI DİNLEMEDİ

Sulh ceza hâkimliğinin tutuklama kararında ise şu ifadeler yer aldı: “Bu kadar yıllık deneyimi olan bir gazetecinin izin alındığından emin olmadan bu kaydı yayınlamaması gerektiğini bilebilecek durumda olduğu, kaldı ki ses kaydının röportaj mahiyetinde olmadığı... Zira bahsi geçen bilirkişi röportaj vermek istemediğini defaten vurgulamıştır. Gerek şüpheli Barış gerekse de şüpheli Hakan Kürşad beyanlarında özetle kaydı yayımlayanın şüpheli Suat olduğunu vurgulamaktadır.” Kararda, şüpheli Barış Pehlivan’ın Suat Toktaş’ın ses kaydını yayınlayacağından haberdar olduğunu gösterir dosyada bir delil olmadığı, ayrıca Toktaş’a “İzin almadım” diye mesaj göndererek uyarıda bulunduğu da ifade edildi.

4 GAZETECİYE ADLİ KONTROL

- Bilirkişiyle telefon görüşmesini Halk TV’de paylaşan gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek hakkında “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs”, “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Selek ve Asker adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. Barış Pehlivan ve Serhan Asker’in ifadelerinin doğrultusunda Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşad Oğuz’un da savcı tarafından şüpheli olarak ifadeleri alınmıştı. Savcılık ifadelerinin ardından Barış Pehlivan, Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi hâkimlikteki sorgularının ardından Pehlivan ve Oğuz, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün imza adli kontrolü uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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KAÇMA ŞÜPHESİ VAR

- Tutuklama kararında, “Suat Toktaş’ın kaçması, saklanması ve kaçacağı şüphesi, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ile tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunması şüphesi, atılı suçun üst sınırı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile bu aşamadaki mevcut delil durumu değerlendirildiğinde, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı ifade edilerek tutuklanmasına karar verildi” ifadeleri yer aldı.