Tuttuğu otel odasından cansız bedeni çıktı

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Cuma Mahallesi 1’inci İsmail Efendi Caddesi’ndeki bir otele 23 Kasım günü giriş yapan İlyas Orhan, iddiaya göre görevliye 2 gün kalacağını ve rahatsız edilmek istenmediğini söyleyerek odasına yerleşti. Bugün otelden çıkış yapması beklenen Orhan’ın, resepsiyona inmemesi üzerine görevliler, saat 11.00 sıralarında odanın kapısını çaldı. Ancak içeriden ses gelmeyince polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Orhan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlyas Orhan’ın hayatını kaybettiği belirlenendi. Orhan’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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