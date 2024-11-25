×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tuttuğu otel odasından cansız bedeni çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Otel#Bursa#Ceset
Tuttuğu otel odasından cansız bedeni çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 15:01

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İlyas Orhan (38), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Haberin Devamı

Cuma Mahallesi 1’inci İsmail Efendi Caddesi’ndeki bir otele 23 Kasım günü giriş yapan İlyas Orhan, iddiaya göre görevliye 2 gün kalacağını ve rahatsız edilmek istenmediğini söyleyerek odasına yerleşti. Bugün otelden çıkış yapması beklenen Orhan’ın, resepsiyona inmemesi üzerine görevliler, saat 11.00 sıralarında odanın kapısını çaldı. Ancak içeriden ses gelmeyince polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Orhan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İlyas Orhan’ın hayatını kaybettiği belirlenendi. Orhan’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Tuttuğu otel odasından cansız bedeni çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otel#Bursa#Ceset

BAKMADAN GEÇME!