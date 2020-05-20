Tutsak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Tutsağın Zıt Anlamlısı
Tutsak kelimesi eş anlamlı sözcükleri ile beraber aynı zamanda zıt anlamlı kelimesi üzerinden de ele alınabilmektedir. Bu kelimenin zıt anlamlısını öğrenmek için pek çok kişi internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Peki, tutsak kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Tutsağın zıt anlamlısı hakkında detaylar.
Gitmesine veya özgürce hareket etmesine engel olan kişi için tutsak denmektedir. Özellikle savaşlar adına kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. Bu kelimeye karşılık olarak ise zıt anlamlı şekilde, ‘özgür’ sözcüğünü kullanabilirsiniz.
TDK üzerinden ele alındığı zaman tutsak kelimesi adına, ‘özgür’ sözcüğü zıt anlamlı olarak bizi karşılıyor. Her iki kelimeyi de cümle içerisinde gündelik yaşamda ve farklı yerlerde kullanabilirsiniz.
‘’O yıllarca tutsak edilmiş.’’
‘’Özgür kalmak için elinden gelen her şeyi yapar.’’
Gerçek anlamının yanı sıra özellikle mecazi anlam üzerinden düşünce yapısı olarak her iki kelime de yoğun şekilde değerlendirilmektedir. Örneğin düşünce özgürlüğü ya da bu konuda tutsak edilmek gibi durumlar da söz konusudur. Her doğrultuda bu iki kelime gündelik yaşamda yaygın şekilde değerlendirilmektedir.
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