Tutsak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Tutsak kelimesinin tek bir eş anlamlı kelimesi bulunuyor.

TDK'ya Göre Tutsak Eş Anlamlısı

Tutsak kelimesinin eş anlamlısı olan kelime " Esir " kelimesidir. Esir kelimesi aynı zamanda tutsak anlamını taşımaktadır. Bu doğrultuda tutsak eş anlamlısı olarak kullanılabilmektedir. Bunun anlamı esir kelimesinin de tutsak kelimesi ile aynı cümlede kullanılması durumunda anlam bütünlüğünde bir bozulma olmayacağıdır.

Esir Kelimesinin Karşılaştırılması

Esir kelimesi de günlük yaşamımız boyunca çok fazla duyduğumuz kelimelerden biridir. Esir kelimesi tutsak kelimesine eş değer bir kelime olma özelliğine sahip durumdadır. Bu doğrultuda aynı cümle içinde kullanılması halinde bir yanlışlık durumu ortaya çıkmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne baktığımız zaman esir kelimesinin aynı zamanda vatan kelimesi ile eş değer olduğunu rahatlıkla görebilmekteyiz.