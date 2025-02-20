TÜSİAD’ın hatası geç kalmaktır

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Dervişoğlu özetle şöyle konuştu: “AKP Genel Başkanı’nın bitmeyen hasleti kendisi için aykırı bir ses duyduğunda ‘amanın darbeciler’ hezeyanına kapılmasıdır. İstiyor ki hepimiz onun gibi düşünelim. Darbe korkusu, darbeci zihniyete yatkın olanların aynaya baktığında gördükleridir, korktukları kendi suretleridir.

Genç teğmenler bir yemin eder, darbe korkusu sarar. Sanatçılar açıklama yapar, darbe korkusu sarar. TÜSİAD açıklama yapar, darbeden, vesayetten bahsederler. TÜSİAD’ın söylediklerinin hangisi yanlış? Burada yanlış yok, bilakis söylenecek daha çok şey vardır. TÜSİAD bunları söyleme hakkına sahiptir. Peki sorun nedir? TÜSİAD’ın hatası konuşmak değil, geç kalmaktır. Türkiye konuşmalıdır, susturanlara, bastıranlara inat konuşmalıdır, haykırmalıdır.”

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DEM HEYETİ TEMASLARI

Dervişoğlu, İmralı Heyeti’nin Kuzey Irak temaslarına ilişkin de “Haftalardır Irak’ın kuzeyindeki aşiret yapılanmasından, sözde çözüm süreci ile ilgili danışmanlık hizmeti ve icazet almaktadırlar. Anlaşılmaktadır ki Beştepe-Balgat, İmralı-Kandil hattında, Erbil de duraklar arasındadır” dedi.