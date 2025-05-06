‘TÜSİAD’da 2. iddianame

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Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat günü düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda sarf ettikleri sözler nedeniyle ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı. Polis eşliğinde Emniyet’e götürülen Turan ve Aras ifadeleri alındıktan sonra yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Turan ve Aras hakkında zincirleme şekilde 'basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla 1’er yıl 3’er aydan 5’er yıl 3’er aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

‘İÇERİĞİNİ BİLMEDEN’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ iddialarına ilişkin soruşturmayı da tamamladı. İddianamede Turan ve Aras’ın ‘zincirleme olarak adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçundan 62 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

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İddianamede, Orhan Turan ile Mehmet Ömer Arif Aras’ın içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylar ile ilgili değerlendirmede bulundukları ileri sürüldü.

Turan ve Aras’ın yürütülen soruşturma ve tahkikatlarda yargı görevini yürüten savcı, hâkim, bilirkişi ve tanıkların her türlü etkiden uzak olarak görevlerini yerine getirmelerini etkiledikleri, bu şekilde yargı görevi yapanların kamuoyu karşısında yansızlığını koruyabilmesini de engelledikleri ileri sürüldü. İddianame, daha önce açılan ‘basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ davasının görüleceği İstanbul 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.