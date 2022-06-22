TÜSİAD'a: Boş yapmayın, Boşo* olmayın

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MHP Lideri, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

ÖYLE BİR TABLO YOK

“Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur. Yalnızca göz boyamak ve çalışıyor imajı uyandırmak amacıyla üç-beş esnaf gezip, fitne fücur teşrifatçılığı yapanların ipliği artık pazardadır. Kameralara yansıtılan sipariş görüntüler, kurmaca diyaloglar hiç kimseyi inandıramaz.

YENİDEN SEÇİLECEK

Zillet ittifakının şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan muazzam bir irade gücüyle, yüzde 50’yi fersah fersah aşan bir oyçokluğuyla yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir. Çıkarsınlar adaylarını, görsünler Hanya’yı Konya’yı.

TÜSİAD’ın menşei ve mensubiyet duyduğu ülke neresidir? Meşrutiyet yıllarının Mebusu Boşo Efendi’den ne farkınız vardır? Boş yapmayın, Boşo olmayın.

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DİZİLER HADDİ AŞTI

Netflix’te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddi aşmıştır. Küfretmenin neresine güleceğiz? Kadını metalaştıran, erkeği yozlaştıran ucube dizi sahnelerinin neresini beğenip takdir edeceğiz?”

* BOŞO EFENDİ KİMDİR?

Boşo Efendi, Manastır vilayetine bağlı Serfice’den Osmanlı Meclisi’ne giren Rum kökenli üçüncü dönem milletvekilidir. Görevi süresince Patrikhane’nin, Rum okul ve kurumlarının çıkarı için gayret gösteren Boşo Efendi, Osmanlı mebusu olduğunu, ülke için çalışması gerektiğini anımsatanlara; “Osmanlı Bankası’nın sermayesi, yöneticileri ve bütün çalışanları yabancı olup yalnız adı Osmanlı’dır! Benim Osmanlılığım da Osmanlı Bankası’nınki kadardır” yanıtını vermiştir. (Kaynak: Orhan Karaveli: Ziya Gökalp’ı Tanımak)