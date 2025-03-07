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TÜSİAD başkanlarına kamu davası açıldı! İşte istenen cezalar

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#TÜSİAD#Dava#Kamu Davası
TÜSİAD başkanlarına kamu davası açıldı İşte istenen cezalar
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 14:14

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında "Basın yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan TURAN ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif ARAS hakkında 13 Şubat 2025 Tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yaptıkları konuşma sırasında yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle, ‘Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ ve ‘Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs’ suçlarından dolayı resen soruşturma başlatmıştı.

Turan ve Aras hakkında 'Zincirleme şekilde Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ Suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldı.

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#TÜSİAD#Dava#Kamu Davası

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