TÜSİAD başkanlarına hapis cezası

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile suç tarihinde TÜSİAD Başkanı olan Orhan Turan hakkında 13 Şubat 2025’te gerçekleşen genel kurulda yaptıkları konuşmaya ilişkin ‘basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ iddiasıyla 5.5’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Mehmet Ömer Arif Aras ile Orhan Turan ve avukatları katıldı. Turan ve Aras beraatlarını talep etti.

Mahkeme, Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1’er yıl 3’er ay 18’er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. ‘Zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçundan ise ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.