×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TÜSİAD başkanlarına hapis cezası

Güncelleme Tarihi:

#TÜSİAD#Türk Sanayicileri Ve İşinsanları Derneği#Orhan Turan
TÜSİAD başkanlarına hapis cezası
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 07:00

Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (TÜSİAD) 13 Şubat 2025’te gerçekleşen genel kurulunda konuşan eski TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, 1’er yıl 3’er ay 18’er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile suç tarihinde TÜSİAD Başkanı olan Orhan Turan hakkında 13 Şubat 2025’te gerçekleşen genel kurulda yaptıkları konuşmaya ilişkin ‘basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ iddiasıyla 5.5’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Mehmet Ömer Arif Aras ile Orhan Turan ve avukatları katıldı. Turan ve Aras beraatlarını talep etti.

Mahkeme, Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1’er yıl 3’er ay 18’er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. ‘Zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçundan ise ayrı ayrı beraatlarına hükmetti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TÜSİAD#Türk Sanayicileri Ve İşinsanları Derneği#Orhan Turan

BAKMADAN GEÇME!