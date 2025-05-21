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TÜSİAD başkanları... Adli kontrol kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#TÜSİAD#Mehmet Ömer Arif Aras#Adli Kontrol
TÜSİAD başkanları... Adli kontrol kaldırıldı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 07:00

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, genel kurul konuşmaları nedeniyle haklarında açılan dava kapsamında hâkim karşısına çıktı.

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‘Basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından 5’er yıl hapis talebiyle açılan dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. Orhan Turan kimlik tespitinde aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu, Mehmet Ömer Arif Aras ise 900 bin TL olduğunu söyledi. Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan suçlamaları reddederken konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.  Mahkeme, haklarındaki yurtdışına çıkış yasağını kaldırarak, mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 23 Eylül’e erteledi.

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#TÜSİAD#Mehmet Ömer Arif Aras#Adli Kontrol

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