TÜSİAD başkanları... Adli kontrol kaldırıldı

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‘Basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından 5’er yıl hapis talebiyle açılan dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. Orhan Turan kimlik tespitinde aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu, Mehmet Ömer Arif Aras ise 900 bin TL olduğunu söyledi. Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan suçlamaları reddederken konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi. Mahkeme, haklarındaki yurtdışına çıkış yasağını kaldırarak, mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 23 Eylül’e erteledi.