TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'ın hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı

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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras, ifadesinde, bir bankanın yönetim kurulu başkanı olduğunu ve aylık ortalama gelirinin de 900 bin TL olduğunu söyledi. Ömer Arif Aras, "Konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir. Eğitim dili, hukuk üstünlüğü, ekonomide alınması gereken tedbirler, ülkemizin kalkınması için kadın hakları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve birçok ekonomik konularda ve finansal konularda Türkiye’nin önünün açılması için bir takım örnekler vererek toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım. Konuşmada kamuoyunu yanıltıcı herhangi bir bilgiyi vermedim. Bütün yaklaşım ve anlatımların ekonomiye etkilerinin yorumlanması şeklindedir. Türkiye’nin yatırım ortamının geliştirilmesi amacına yönelik bu konuşmaları yaptım. 40 yıldır adresim ve işim herkesçe bilinmektedir. 33 yıldır aynı evdeyim, 38 yıldır aynı işte çalışıyorum. Uluslararası bir bankanın yönetim kurulu başkanıyım. 15 yıldır yönetim kurulu başkanıyım. Bankanın kuruluşundan beri çalışıyorum, 70 yaşındayım, bu bankanın başında olduğum için yurtdışıyla temaslarım oldukça yoğundur. Başta Katar olmak üzere birçok ülkeye gidiyorum. Bankamızda 15 bin kişi çalışmaktadır. Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yurt dışına çıkış yasağının tarafıma uygulanmamasını arz ederim" ifadelerini kullandı.

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"ADRESİM BELLİDİR"

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise ifadesinde, makine mühendisi olduğunu ve aylık ortalama gelirinin 1 milyon TL'yi bulduğunu söyledi. Yurt dışına yoğun ihracat yaptığını söyleyen Orhan Turan, "Şirketim yatırım sektöründedir ve 80’e yakın ülkeye ihracat yapmaktayız. Yoğun yurtdışı seyahatlerim olmaktadır. Ticaret bakanımız ile yurt dışına gidiyorum. Mart ve nisan ayında Çin ve Amerika seyahatlerimiz olacaktır. Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada da Türk girişimcilere bir araya getirmeye çalışıyoruz. Adresim bellidir, iş insanıyım, yurtdışına çıkış yasağı talebinin reddine karar verilmesini talep ederim" dedi.