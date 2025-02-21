TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras’a adli kontrol: İşte ifadeler

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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’ın 13 Şubat 2025’te TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşma nedeniyle haklarında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştı. Polis eşliğinde İstanbul Adliyesi’ne götürülen, iki isim yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne mevcutlu olarak sevk edilmişti. Yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol talep edilen iki başkan daha sonra serbest bırakılmıştı.

SİYASETİ İMA ETMEDİM

Banka yönetim kurulu başkanı olduğunu, aylık ortalama 900 bin lira geliri bulunduğunu belirten Mehmet Ömer Arif Aras, savcılık ve hâkimlik ifadesinde özetle şunları söyledi: “Konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiğidir. Eğitim dili ve hukuk üstünlüğü, ekonomide alınması gereken tedbirler, ülkemizin kalkınması için kadın hakları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve birçok ekonomik ile finansal konularda Türkiye’nin önünün açılması için birtakım örnekler vererek toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım. Konuşmada kamuyu yanıltıcı herhangi bir bilgi vermedim. Bolu-Kartalkaya’da, 6 Şubat Maraş depreminde, Manisa-Soma’da ve Erzincan İliç’te çok sayıda yurttaşımızı kaybettiğimiz üzücü olaylardan bahsettim. Konuşmamda çöktüğü söylenen sistem ‘kural tanımayan özel sektör ve onu denetlemekle sorumlu kamu görevlileri’dir. Sorumlular olarak kastedip, görevden ayrılmasının doğru olduğunu düşündüğüm de özel sektör ve kamuda görevli olan bu kişilerdir. Siyaset kurumunu asla kastetmedim, ima bile etmedim.”

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ADLİYEDE 7.5 SAAT

Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras, nöbetçi hâkimlikteki sorgularının ardından, yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldılar. Önceki gün saat 17.30’da polis eşliğinde adliyeye götürülen Turan ve Aras yaklaşık 7.5 saat süren işlemlerinin ardından dün 01.00 sıralarında adliyeden ayrıldı.

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ORHAN TURAN: BAKANLA YURTDIŞINA GİDİYORUM

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan savcılık ve hâkimlik ifadesinde makine mühendisi olduğunu, aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu söyleyerek özetle şöyle dedi: “Yurtdışı ile ilgili yoğun ihracat yapmaktayım. Yalıtım sektöründe şirketim var. 80’e yakın ülkeye ihracat yapmaktayız. Ticaret Bakanımız ile yurtdışına gidiyorum. Mart ve nisan ayında Çin ve Amerika seyahatlerimiz olacaktır. Yapay zekâ ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada da Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Adresim bellidir, işinsanıyım, yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim.

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YARGI ÜYESİNE YÖNELİK DEĞİL

Beyanlarımın herhangi bir yargı mensubuna yönelik olması söz konusu değildir. Bunlar ekonomiyi etkileyen ve benim de basından takip ettiğim konulardır. Konuşmamın devamında da ülkemizin son dönemde enflasyonla mücadelesinde yerine getirmeye çalıştığı ekonomik programlarını özellikle Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in uygulamalarını doğru bulduğumu belirttim. Bu konuda bizzat Maliye Bakanımızdan da tebrik almışlığım vardır. Çünkü şu anda yapılan iş ve işlemler öncekine nazaran doğru olup yerinde işlemlerdir. ”