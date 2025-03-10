TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkındaki iddianame kabul edildi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmaların içeriğinde yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanlar kullandıkları iddiasıyla 'Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Turan ve Aras hakkında 'Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan iddianame düzenlendi. 'Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçunun ise ayrı bir soruşturma olarak değerlendirilmesine karar verildi.

Haberin Devamı

DURUŞMA 20 MAYIS'TA

Hazırlanan iddianame İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. TÜSİAD Başkanı Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Aras, 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacakları davada 20 Mayıs Salı günü hakim karşısına çıkacak.