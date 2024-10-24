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TUSAŞ'taki terör saldırısında yaralanmıştı... Teknisyen İlker Şahin: Buradan çıkar çıkmaz işimin başına dönüp vatanım için çalışmaya devam edeceğim

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#Ankara#TUSAŞ#TERÖR
TUSAŞtaki terör saldırısında yaralanmıştı... Teknisyen İlker Şahin: Buradan çıkar çıkmaz işimin başına dönüp vatanım için çalışmaya devam edeceğim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 16:53

Ankara’da gerçekleşen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’ye (TUSAŞ) yapılan hain terör saldırısı sonucu vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralan teknisyen İlker Şahin, “Böyle hain saldırılarla bizleri yıldıramazlar. Buradan çıkar çıkmaz işimin başına dönüp vatanım için çalışmaya devam edeceğim” dedi.

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Ankara’da gerçekleşen Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayisine yapılan terör saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine, isabet eden 4 kurşunla yaralan 25 yaşındaki İlker Şahin’i, Samsun’un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kaldırıldığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

“BÖYLE HAİN SALDIRILARLA BİZLERİ YILDIRAMAZLAR"

Yaşanan hain saldırı anlarını anlatan Gazi Şahin, “TUSAŞ’ta tekniker olarak çalışıyorum. Vardiya değişim saatimizdi işten çıkarken birden saldırmaya başladılar. Silah sesleri ile önümde bulunanlar yere düştü. O esnada ayağımdan vurulmuşun ama olayın sıcaklığı ile hissetmedim. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdılar. Vücuduma 4 kurşun isabet etmiş 3’ünü çıkardılar, biri ayağımda sinirlere çok yakın olduğu için bıraktılar. Böyle hain saldırılarla bizleri yıldıramazlar. Bizler vatanımız için üretmeye devam edeceğiz. Buradan çıkar çıkmaz işimin başına dönüp vatanım için çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.

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Gaziye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kul ise “Geçtiğimiz haftalarda gazimiz ile ilçemizde bir araya gelmiştik. Yaralandığını öğrenir öğrenmez hastanede ziyaretine geldim. Gazimiz çok metanetli ve Terme’ye selamı var. Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli evlatlarımızın çalıştığı gözbebeğimiz TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

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Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonucu 5 kişi şehit olmuş, 22 kişi de yaralanmıştı.

TUSAŞtaki terör saldırısında yaralanmıştı... Teknisyen İlker Şahin: Buradan çıkar çıkmaz işimin başına dönüp vatanım için çalışmaya devam edeceğim

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#Ankara#TUSAŞ#TERÖR

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