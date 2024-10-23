TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler

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Ankara'daki terör saldırısında şehit ve yaralıların olduğu bilgisi geldi. Bakanlar ve siyasiler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla saldırıya tepki gösterdi. TUSAŞ saldırısına tepki paylaşımı yapan isimler mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Şehit ve yaralılarımız var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız” ifadelerine yer verdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyorum.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Savunma sanayisinden, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundan asla geri adım atmayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi ve milli savunma sanayisi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır." dedi.

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Bakan Kacır, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin "Sanayicilerimizin; Üretim, Rekabet Gücümüzün Artması ve Sanayinin Dönüşümü için Düşünce, Öneri, Projeleri" ana gündemiyle düzenlenen ekim ayı olağan toplantısında yaptığı açıklamada, konuşmaya çıkmadan önce saldırı haberini aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ü aradığını ancak olay çok yeni olduğu için detaylarla ilgili bilgi alamadığını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Rabb'im bütün mühendislerimizi, araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz savunma sanayisinden, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundan asla geri adım atmayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi ve milli savunma sanayisi, tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır. Biz bu yolda gece gündüz demeden büyük bir azimle, kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ümit ediyorum ki yaşanan bu saldırıda herhangi bir kaybımız bulunmasın. Tekrar tüm savunma sanayimize ve TUSAŞ'taki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi buradan sunuyorum."

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine hainlerce gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırı sonrası şehit olan vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine yönelik alçak terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırı sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.’nin Kahramankazan’daki tesislerine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle lanetliyorum.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya:



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısını lanetliyorum.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

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Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum.

Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

ABB Başkanı Mansur Yavaş:

Ankara’da TUSAŞ tesisinde meydana gelen çatışma ve terör saldırısı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyim.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz.

Başımız sağ olsun.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce:

TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen alçak terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsüne lanet olsun!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Başımız sağ olsun.

İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener:

Ankara TUSAŞ'ta gerçekleşen alçak terör saldırısını şiddetle kınıyor, yaşananları endişeyle takip ediyorum...

Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.