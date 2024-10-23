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Ankara TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı

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#Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu#Ankara#Terör
Ankara TUSAŞtaki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 17:26

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığını bildirdi.

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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır. Medyamızda, resmi makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir. Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır. İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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#Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu#Ankara#Terör

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