TUSAŞ’ın hangarlarına Özel ziyaret

CHP Genel Başkanı Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’yi (TUSAŞ) ziyaret etti. “Kaan’ın hepimizi gururlandıran ilk uçuşundan sonra buraya bir ziyaret planlamıştık. Ancak sonra terör saldırısı gerçekleşti ve bir geçmiş olsun, başsağlığı ziyaretine dönüşmüştü ziyaretimiz” diyen Özel şu açıklamayı yaptı: “Sayın Genel Müdürümüz Mehmet Demiroğlu tarafından önce kurumla ilgili son güncel bilgilerin içinde olduğu kapsamlı bir sunum dinledik. Ardından da bütün yerleşkeyi, 1973 yılında Türkiye ambargo altındayken yerli ve milli bir savunma sanayimiz olsun diye kurulmuş TUSAŞ’ı, tamamen Türkiye’de üretilen bir milli muharip uçak olan Kaan’a kavuşabilsin diye atılan ilk adımlardan gelinen bu noktaya bütün kampusu gezdik.

TESİSLERİ GEZDİK

O ilk hangarlardan bugün Kaan’ın, Hürkuş’un, Hürjet’in, Atak helikopterimizin, Gökbey’in, Anka’nın, Aksungur’un, Anka-3’ün ve uzay sistemlerinin, uydularımızın üretildiği tesisleri gezdik ve inceledik. Özel olarak Kaan’ın kendi motoruyla uçabildiği günleri de görmeyle ilgili azmi gördük, desteklerimizi ilettik.

Burası her zaman söylediğim gibi Türkiye’nin gözbebeği, 1973’ten bugüne gelene kadar çok sayıda siyasetçinin, Türk mühendisinin, on binlerce emekçinin emeğinin olduğu, hepimizin de gurur duyduğu bir tesis. Buranın hem Eskişehir’deki fabrikayla, hem de buradaki kampusle tüm ihtiyaçlarının her şeyin üzerinde bir hassasiyetle karşılanması, üzerine titrenmesi gereken bir kurum.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

İktidar hazırlıklarımız içinde, TUSAŞ’a, uçaklarımıza, helikopterlerimize ve diğer insansız hava araçlarına nasıl bakıyoruz, bu konuda bizim vizyonumuz ne, ne durumdayız ve geleceğe, Türkiye’ye bunların daha gelişmişini yerli ve milli olarak üretilenleri nasıl planlıyoruz, bu konudaki çalışmalarımız açısından da ziyaretimiz son derece önemli oldu. Çalışanlarımızla, tesisimizle, TUSAŞ’ımızla gurur duyduğumuz 2 saat 15 dakikadan sonra buradan ayrılıyoruz. Kaan ikinci uçuşunu yapmıştı, yakında üçüncü uçuşuna hazırlanıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

ÇARŞIYI GEZDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ ziyaretinin ardından Kahramanzakan’da çarşı pazar dolaşarak esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnafın sorunlarını dinleyip taleplerini not alan Özel, vatandaşlarla da ekonomiye ve seçim sürecine ilişkin sohbet etti.

KAHRAMANKAZAN’DA LOKMA DAĞITTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Kahramankazan Ulu Cami’de cuma namazı sonrası vatandaşlara lokma dağıttı.