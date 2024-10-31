×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristin ağabeyi güvenlik amiriymiş... Belediye başkanından açıklama: İşine son verildi

Güncelleme Tarihi:

#TUSAŞ#Saldırı#Mine Sevjin Alçiçek
TUSAŞa saldırı düzenleyen teröristin ağabeyi güvenlik amiriymiş... Belediye başkanından açıklama: İşine son verildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 15:00

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in, Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalıştığı ortaya çıkan ağabeyi D.A.'nın işine son verildi.

Haberin Devamı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, 23 Ekim'de terör saldırısı düzenlendi. Saldırı ile TUSAŞ'tan patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi yaralandı.

TUSAŞa saldırı düzenleyen teröristin ağabeyi güvenlik amiriymiş... Belediye başkanından açıklama: İşine son verildi

Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerden İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi D.A.'nın, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olarak çalıştığı belirtildi. 1 Mayıs 2011’de hayatını kaybeden Metin Solak döneminde işe alınan D.A.'nın, iş akdine belediye tarafından son verildi.

Haberin Devamı

TUSAŞa saldırı düzenleyen teröristin ağabeyi güvenlik amiriymiş... Belediye başkanından açıklama: İşine son verildi

'ÇOK ÖNCE İŞBAŞI YAPTIRILMIŞ'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısı sonrası 5 personeli şehit eden ve 22 vatandaşımızın yaralanmasına yol açan kadın teröristin, ağabeyinin belediyemizde çalıştığı haberini alınca D.A. adlı personelimizle tüm ilişiğimizi kestik. Göreve gelmeden çok önce işbaşı yaptırılmış olup, aksine silahlı güvenlik belgesi alması da ayrıca bizleri de şaşırtmıştır.

TUSAŞa saldırı düzenleyen teröristin ağabeyi güvenlik amiriymiş... Belediye başkanından açıklama: İşine son verildi

Konu hassasiyeti sebebiyle milletimizin birliğine ve beraberliğine yapılmış bu hain saldırı gerçekleştiren teröristin ağabeyi ile ilgili kararımız çok net olup, şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. D.A., 1 Mayıs 2013'te taşeron firmada güvenlik personeli olarak işe başlıyor. 30 Haziran 2022'de valilik tarafından özel güvenlik kimlik kartı yenileniyor. 28 Ekim 2024'te ise işine son verildi" diye konuştu. 

TUSAŞa saldırı düzenleyen teröristin ağabeyi güvenlik amiriymiş... Belediye başkanından açıklama: İşine son verildi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TUSAŞ#Saldırı#Mine Sevjin Alçiçek

BAKMADAN GEÇME!