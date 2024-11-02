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TUSAŞ'a saldıran teröristle ilgili yeni gelişme: Ağabeyinden sonra kardeşinin de belediye çalışanı olduğu ortaya çıktı

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#TUSAŞ#Terör Saldırısı#Davut Alçiçek
TUSAŞa saldıran teröristle ilgili yeni gelişme: Ağabeyinden sonra kardeşinin de belediye çalışanı olduğu ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 16:56

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik alçak terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in, Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalışan ağabeyi Davut Alçiçek'in işine son verilmişti... Alçiçek'in diğer kardeşinin de İZENERJİ A.Ş. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan ve yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip olan TUSAŞ'a yönelik 23 Ekim'deki terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerden İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi D.A.'nın, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olarak çalıştığı belirtildi.

Alçiçek'in diğer kardeşinin de İZENERJİ A.Ş. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.

'İZNE ÇIKARILIP VALİLİĞE YAZI GÖNDERİLDİ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine saldırı düzenleyen teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ şirketi bünyesinde çalışan kardeşi M. Alçiçek'in durumu hakkında valilikten görüş beklediklerini bildirdi.

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TUSAŞa saldıran teröristle ilgili yeni gelişme: Ağabeyinden sonra kardeşinin de belediye çalışanı olduğu ortaya çıktı

Tugay, yaptığı yazılı açıklamada, M. Alçiçek'in uzun yıllar önce İZENERJİ'de çalışmaya başladığını belirtti.

Bu kişi hakkında kendilerinin gördüğü bir olumsuzluk olmadığını bildiren Tugay, "Ancak böylesine ciddi bir terör saldırısında birinci derece yakını fail olunca biz arkadaşı izne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak." ifadelerini kullandı.

İZENERJİ BÜNYESİNDE ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞIYOR

Bu arada M. Alçiçek'in İZENERJİ bünyesinde şoför olarak görev yaptığı öğrenildi.

TUSAŞa saldıran teröristle ilgili yeni gelişme: Ağabeyinden sonra kardeşinin de belediye çalışanı olduğu ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 kişinin şehit edildiği TUSAŞ'a yönelik 23 Ekim'de düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek ve Ali Örek olduğunu açıklamıştı.

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Terör örgütü üyesi Alçiçek'in Çiğli Belediyesinde güvenlik amiri olarak çalıştığı belirlenen ağabeyi Davut Alçiçek, 31 Ekim'de işten çıkarılmıştı.

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#TUSAŞ#Terör Saldırısı#Davut Alçiçek

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