TUSAŞ’a kalleş saldırı! TUSAŞ'a terör saldırısının bir numaralı şüphelisi PKK

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Milli savunma sanayiinin kalbi olarak nitelendirilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine dün saat 15.25 sıralarında 06 JMT 07 plakalı araçla gelen biri kadın 2 terörist, araçta biraz bekledikten sonra saldırıya geçti. Ağır silahlarla araçtan inen teröristler, o sırada TUSAŞ ana nizamiyeden çıkanları yaylım ateşine tuttu.

KENDİNİ PATLATTI

Güvenlik noktalarını da ateş altına alan teröristler ile güvenlik görevlileri arasında çatışma yaşandı. Nizamiyeyi geçerek içeriye giren teröristlerden kadın olanı el bombası atarak kendini patlattı. Diğer terörist ise ağır silah ve el bombasıyla yerleşkenin içine kadar girdi.





Teröristlerin eylem öncesi dikkat çekmemek için el ele tutuşmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

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SIĞINAĞA ALINDILAR

Saldırının hemen ardından tesislerdeki personel sığınağa alındı. Bölgeye Jandarma ile Polis Özel Harekât ekipleri sevk edildi. Yerleşkeye girerek sivillere saldıran ikinci terörist ise bir süre yaşanan çatışmanın ardından öldürüldü. Teröristlerin saldırı öncesi bölgede keşif yaptığı, TUSAŞ’a yönelik saldırıyı planladığı kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerikaya gece saatlerinde yaralıları ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “5 şehidimiz, 2’si ağır 19 yaralımız var. 2 terörist de ölü olarak ele geçirildi. Kimlik tespit çalışmalarımız devam ediyor. Saldırı şekli, görüntülerin incelemesine baktığımızda ilk değerlendirmemiz teröristlerin PKK’lı olduğu yönünde” dedi.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇTILAR









2 terörist, önlerine çıkan herkese ellerindeki ağır silahlarla ateş açtı. Güvenlik güçleri tarafından kıstırılan kadın terörist kaçamayacağını anlayınca kendisini patlattı.

ÇALIŞIRKEN KATLEDİLDİLER

TUSAŞ’a yönelik hain terör saldırısında şehit olan 5 kişinin isimleri belli oldu. Saldırıda TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canmaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve teröristlerin gasp ettiği taksi şoförü Murat Arslan’ın şehit olduğu açıklandı.





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Saldırıda şehit olan makine mühendisi, iki çocuk annesi Zahide Güçlü’nün dün evlilik yıldönümü olduğu ve eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiye kapısına indiği sırada teröristlerin kurşunlarının hedefi olduğu öğrenildi.

Teröristlerin saldırıdan yaklaşık 45 dakika önce Kazan ilçe merkezindeki Kazan Arslan Taksi Durağı’na el ele tutuşarak geldiği ve ‘şehir merkezine gitmek istiyoruz’ diyerek taksi tuttukları da belirlendi. Durakta çalışan taksici Murat Arslan, müşteri olarak aldığı teröristler tarafından bir süre sonra sigara içme bahanesiyle aracı durdurulup şehit edildi. Teröristler taksici Arslan’ın cansız bedenini bagaja koyarak saldırı yapacakları TUSAŞ’a doğru yollarına devam ettiler. Murat Arslan’ın acılı babası Mahmut Arslan da hastane önünde basın mensuplarına, “Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ’a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar” dedi. Şehit taksici Murat Arslan’ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da hastanede yaralıları ziyareti sırasında yaptığı açıklamada 2’si ağır 19 yaralının bulunduğunu bunlardan 7’sinin de özel harekât memuru olduğu ayrıntısını verdi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: 9 SAVCI GÖREVDE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 1 Başsavcıvekili ile 8 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiğini duyurdu. Terör saldırısıyla ilgili olarak mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığı da açıklandı.

SAVUNMANIN OMURGASI

1973 yılında kurulan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli imkânlarla geliştirdiği hava platformlarıyla Türk savunma sanayiinin omurgasını oluşturuyor. 5. Nesil Milli Muharip Uçak KAAN, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET, Taarruz Helikopteri T129 ATAK, Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY ve insansız hava araçları ANKA ile AKSUNGUR, TUSAŞ’ın bünyesinde geliştiriliyor. 4 milyon metrekare açık, 710 bin metrekare kapalı alanda 6 bin 500’ü aşkın mühendis ve yaklaşık 16 bin çalışanı var. Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olan TUSAŞ, havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında. Ayrıca, ‘Defense News Top 100’deki en güçlü savunma sanayi şirketleri arasında 50. sırada yer alıyor.