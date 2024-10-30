TUSAŞ'a alçak saldırıda teröristlerin rotası

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TUSAŞ’a yapılan saldırıyı terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Yapılan DNA incelemesi ve yüz tanıma eşleşmelerinde saldırıda öldürülen teröristlerin ‘Rojger’ kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğu belirlenirken yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt TUSAŞ’a terör saldırısında teröristlerin Ankara’ya geliş rotasını anlattı. Paşa Alyurt, ‘Türkiye’ye Suriye’den geldikleri belirlenmişti. Yeni detaylara ulaşıldı. 22 Ekim’de Sivas’ın Kangal ilçesinde oldukları belirlendi. Otobüs seferi bulamadılar. Bir taksi kiralayarak 12 bin liralık ücret ile Polatlı’ya geldikleri belirlendi. Taksi şoförü gözaltına alındı. Sivas’ın Kangal ilçesine nasıl geçiş yaptıklarını belirlemek için de çalışmalar sürüyor. Mühimmatları nasıl elde ettikleri ile ilgili olarak da incelemeler sürüyor.’ ifadelerini kullandı.

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PASTANEDE ÇAY-KAHVE

2 terörist, Kahramankazan’da dikkat çekmemek için el ele sevgili rolü yaptı. Bir pastanede çay kahve içip mesai değişimini bekledi.

ÖZEL HAREKÂTI GÖRÜNCE KENDİSİNİ PATLATTI

Ön nizamiyeden içeri girerek misafirlerin alındığı bölüme kadar gelen teröristlerin Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) ile girdikleri çatışmanın ayrıntıları da ortaya çıktı. Teröristlerin nizamiyeden girişi nedeniyle JÖH ve PÖH ekipleri farklı noktalardan helikopterlerle alana iniş yaptı. Yerleşke içerisinde ilerlemek isteyen teröristlerle çatışma yaşandı. Çatışmaların yoğunlaştığı sırada kadın terörist kendisini patlattı. Diğer terörist ise çatışmalar sırasında öldürüldü. Teröristlerin saldırıya adeta cephanelik ile geldikleri belirlendi.

KANDİL’DE EĞİTİM

İzmir doğumlu terörist Alçiçek’in 2014-2015 yıllarında Hakkari’de kaldığı, HDP’de ilçe eş başkanlığı yaptığı, 2015’te terör örgütüne katıldığı öğrenildi. Alçiçek, hakkında yakalama kararı vardı. Şırnak’ın İdil İlçesine kayıtlı Ali Örek hakkında ise “terör örgütü üyeliği ve devletin birlik ve bütünlüğünü bozma” suçundan 2016’da çıkarılan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

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PKK’nın dağ kadrosunda yer alan 2 terörist, Kandil’de suikast, bomba, eylem, silah ve canlı bomba konularında eğitim aldı. Örgütün üst yönetiminden aldıkları talimatın ardından yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan teröristler, TUSAŞ’a yönelik saldırıyı gerçekleştirdi. Geriye dönük kamera görüntüleri incelemeye alınırken, teröristlerin Ankara’ya ne zaman ve nasıl geldikleri araştırılıyor.

Şehit Atakan Şahin Erdoğan, Zahide Güçlü, Cengiz Coşkun, Murat Arslan, Hasan Hüseyin Canbaz

Saldırı öncesinde plan ve bölgede keşif yaptığı öğrenilen teröristlere Ankara’ya gelişlerinde ve keşif yapmalarında yardım eden olup olmadığı araştırılıyor. Kahramankazan’a geldiklerinde dikkat çekmemek için el ele tutuşarak kendilerine sevgili görüntüsü veren teröristler, önce bir pastaneye gidip çay-kahve içti. TUSAŞ’taki vardiya değişim saatine kadar ilçe merkezinde zaman geçiren teröristlerin gasp ettikleri taksiyle TUSAŞ’a geçtikleri ortaya çıktı. Taksiye önce kadın teröristin müşteri gibi binip ön koltuğa oturduğu, ardından yolda erkek teröristi aldıkları belirlendi. Şehir merkezinden çıktıktan sonra taksici Murat Arslan’ın erkek terörist tarafından ensesinden vurularak öldürüldüğü ve bagaja konulduğu öğrenildi.

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HDP’NİN İLÇE BAŞKANIYMIŞ

Saldırıyı yapan kadın teröristin PKK’lı Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi. Alçiçek’in HDP Hakkâri merkez ilçe eşbaşkanlığı yaptığı ortaya çıktı.