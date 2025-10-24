TUSAŞ şehitleri unutulmadı

Haberin Devamı

TUSAŞ, 23 Ekim 2024’te Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik saldırıda yaşamını yitirenler için özel bir video hazırlayarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Unutmadık, unutmayacağız! Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan’ı şehadetlerinin yıldönümünde rahmetle anıyor, özlemle yâd ediyoruz. Onları, kalplerindeki vatan sevgisi, çalışma azimleri, ülkemiz için ortaya koydukları emek ve gayretleriyle daima hatırlayacak; aziz hatıralarını yaşatmak için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Şehitlerimizin mekânları cennet, kabirleri nur, ruhları şad olsun.”

Haberin Devamı

Makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici (36), kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun (49), teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz (28), güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan (40) ve taksi şoförü Murat Arslan (44) mezarları başında yapılan törenlerle anıldı.