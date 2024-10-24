×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TUSAŞ saldırısının ardından havalimanlarında turuncu alarm

Güncelleme Tarihi:

#TUSAŞ#Havalimanı#Terör Saldırısı
TUSAŞ saldırısının ardından havalimanlarında turuncu alarm
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 11:14

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısının ardından başta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere Türkiye'deki tüm havalimanlarında olası terör saldırılarına ilişkin turuncu alarm verildi.

Haberin Devamı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından Türkiye geneli güvenlik önlemleri arttırıldı. Terör örgütlerinin havalimanlarına yönelik saldırı planlarına ilişkin olarak havalimanlarında önlemler turuncu alarm seviyesine çıkarıldı. Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Havalimanlarına giriş çıkış yapan araçlar didik didik aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN AÇIKLAMA

Güvenlik önlemlerinin artırılmasına ilişkin olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine, Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az üç (3) saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TUSAŞ#Havalimanı#Terör Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!