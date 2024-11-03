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TUSAŞ saldırganı teröristin bir kardeşi daha belediye çalışanı çıktı

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#TUSAŞ#Saldırı#Belediye
TUSAŞ saldırganı teröristin bir kardeşi daha belediye çalışanı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 07:00

TUSAŞ’a yönelik terör saldırısını gerçekleştiren PKK’lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek’in, Çiğli Belediyesi’nde güvenlik amiri olarak çalışan ağabeyi D.A.’nın işine son verilmişti. PKK’lı teröristin diğer kardeşinin de İZENERJİ A.Ş. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda şoför olarak çalıştığı ortaya çıktı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bu kişi uzun yıllar önce İZENERJİ’de çalışmaya başlamış. İzne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak” ifadelerini kullandı.

TUSAŞ saldırganı teröristin bir kardeşi daha belediye çalışanı çıktı

PKK’NIN KAÇIRDIĞI ÇOCUKLAR ANLATTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), güvenlik güçlerine teslim olan çocuk yaştaki PKK/YPG’li teröristlerin ifadelerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda özetle, “İzleyeceğiniz görüntüler terör örgütü PKK/YPG tarafından yalan, tehdit, şantaj ve işkence gibi ahlak dışı yollarla kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerinden oluşuyor. Yalanlarla terör örgütlerinin eline düşmüş olanlara ‘Teslim olun’ diyerek tek kurtuluşlarının adalete sığınmak olduğunu hatırlatıyoruz” denildi. 

 

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#TUSAŞ#Saldırı#Belediye

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