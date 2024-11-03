TUSAŞ saldırganı teröristin bir kardeşi daha belediye çalışanı çıktı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bu kişi uzun yıllar önce İZENERJİ’de çalışmaya başlamış. İzne çıkardık. Valiliğe yazı yazdık. Bu kişinin çalışmasıyla ilgili herhangi bir sakınca olup olmadığını sorduk. Oradan gelecek cevaba göre gereken yapılacak” ifadelerini kullandı.

PKK’NIN KAÇIRDIĞI ÇOCUKLAR ANLATTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), güvenlik güçlerine teslim olan çocuk yaştaki PKK/YPG’li teröristlerin ifadelerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda özetle, “İzleyeceğiniz görüntüler terör örgütü PKK/YPG tarafından yalan, tehdit, şantaj ve işkence gibi ahlak dışı yollarla kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadelerinden oluşuyor. Yalanlarla terör örgütlerinin eline düşmüş olanlara ‘Teslim olun’ diyerek tek kurtuluşlarının adalete sığınmak olduğunu hatırlatıyoruz” denildi.