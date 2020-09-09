TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den iyi haber

Sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığı açıklayan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine kaldırılan TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den sevindirici haber geldi. Solunum yollarındaki sıkıntı nedeniyle tedavisi yoğun bakım ünitesine devam eden Kotil, normal servise alındığını açıkladı. Sağlık durumu hakkında TUSAŞ çalışanlarına mail yoluyla açıklamada bulunan Temel Kotil, "21 Ağustos 2020 tarihinde Covid 19 testimin pozitif olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Hastanede gözetim altında geçirdiğim 19 günün ardından bugün Allah'ın izniyle yoğun bakım ünitesinden normal kontrolümün yapılacağı servise geçmiş bulunuyorum" dedi.

'UÇAĞIMIZIN HANGARDAN ÇIKIŞINA TANIKLIK EDECEĞİZ'



TUSAŞ çalışanları ile birlikte en kısa zamanda yeniden bir arada olacağını ifade eden Kotil, " Birbirimizden aldığımız güç ile ülkemize ve savunma sanayimize verdiğimiz katkıları artıracak, 18 Mart 2023 tarihinde Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkışına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Pandemi nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde sizlerin de sevdikleriniz ve kendiniz için tedbiri elden bırakmamanızı bir kez daha rica ediyorum. Bu vesile ile tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Sağlıcakla kalın" diye bir bilgi notu paylaştı.