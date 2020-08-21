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DHA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 23:03 | Son Güncelleme:

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil koronavirüse yakalandı

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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil koronavirüse yakalandı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını ve karantina altında olduğunu açıkladı.

 TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, kendisine ait Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Değerli dostlarım, düzenli olarak yaptırdığımız Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumumun iyi olmakla birlikte karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınız ile bu süreci atlatacağım inşallah. Allah’a emanet olun."

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil koronavirüse yakalandı

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