TUSAŞ Genel Müdürü Kotil duyurdu: ANKA-3 piste çıkmaya hazırlanıyor

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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz. pic.twitter.com/hQVzY774UK — Temel Kotil (@Temel_Kotil) March 18, 2023

Temel Kotil daha önce CNN Türk'e yaptığı açıklamada"Uçağın kuyruğunu kaldırdığınız zaman radyo dalgalarının yansıyacağı yeri ortadan kaldırıyorsunuz. Kuyruk olmazsa gitmiyor. Kuyruksuz yapmak zor. Kuyruk gidince uçağın stabilitesi bozuluyor. Biz onun küçük modelini yaptık uçurduk. Pilot kendi füzesini ateşliyor, yanından giden insansızın füzesini de ateşliyor. Onun için ANKA 3 bu amaçla yapılıyor. Mart ya da Nisan olur. Sözümüz var. Ölümüne çalışıyoruz. Çok büyük kazanım var, ciddi sayıda mühendis yetişti. Bu acele acele yapılınca bir sürü insan yetişti. En büyük başarı insanlar. Türkiye şu anda TUSAŞ 6000 mühendis kazandırdı. Eğitilmiş insanınız varsa her şeyi yaparsınız. Almanya nasıl kendini toparladı, insanı vardı, insan kazandık" demişti.

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ANKA-3'ÜN ÖZELLİKLERİ

ANKA insansız hava aracı platformu üzerinden geliştirilen ANKA-3 jet motorlu İHA’nın, kuyruk tasarımında herhangi bir yatay ve dikey stabilize bulunmaması, silah istasyonun gövde içinde barındırması sayesinde düşük radar izine sahip olacağı değerlendirmektedir. Yaklaşık 0.7 mach (800 km/s) hıza ve 7 tona varan kalkış ağırlığına, kanat altı silah istasyonlarıyla yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olan ANKA-3, Türkiye’nin yeni nesil insansız hava araçlarında geldiği yeri göstermesi açısından oldukça önemli bir yere sahip olacak.