TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan CNN TÜRK'e özel açıklamalar: İstediğimiz her şeyi yapabiliyoruz

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GÖKBEY hangi ülkelere satılacak, KAAN Türk Hava Kuvvetleri'ne ne zaman teslim edilecek, dünya devleri için hangi parçalar üretiliyor? Hakan Çelik'in TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu ile İngiltere Farnborough'da gerçekleştirdiği röportajdan satır başları şöyle:

"GÖKBEY MİLLİ MOTORLA UÇTU"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, GÖKBEY'in uçuşu ile ilgili olarak "Biz şunu gösterdik Türkiye'de; biz istersek beraber çalıştığımız zaman herhangi bir şeyi yaparız ve bunu yaptık. HÜRJET uçtu, arkasından GÖKBEY milli motorla uçtu. Arkasından ATAK-2 uçtu. Daha sonra sene sonuna doğru ANKA-3 uçtu ve KAAN 21 Şubat'ta ilk uçuşunu yaptı. Gelişmiş ülkelerden de ilgi var." dedi.

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"500 HELİKOPTER ÜRETİMİ YAPACAĞIZ"

TUSAŞ Genel Müdürü, GÖKBEY için planlanan üretim sayısını da paylaştı. "500 tane helikopter yapmayacaksak, biz bir yerde bir şeyi yanlış yapıyoruz demektir. 10 milyar dolar civarına çıkar bu helikopterler. Ülkelere, bölgelere satacağımızı düşündüğümüz helikopter sayısı, 500'den aşağı olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Şekli şemali de güzel helikopterlerin. Bizim helikopterimiz... " diye konuştu.

"HÜRJET'LERİ 2026'DA VERECEĞİZ"

HÜRJET hafif taarruz uçağı olabilecek bir uçak. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Müşteri bu ürün envanterinizde var mı diye soruyor. 17 tane şu anda. 2026'da vermeye başlayacağız. Bu ciddi bir boşluğu dolduracak. Fiyat performansı ve kalitesine baktığımız zaman daha avantajlı halinde. Türk ordusu kullanıyorsa daha prestijli hale geliyor.

AVRUPA VE ABD'YE ÜRÜN SATACAK NİTELİKTEYİZ.

ABD'li bir firma ile görüştük. "Meksika sınırında uğraşıyorsunuz, AKSUNGUR verelim" dedik. Avrupa ve ABD'ye ürün satacak yetkinlikteyiz.

"BOEİNG VE AİRBUS İLE ÇALIŞIYORUZ"

Boeing ve Airbus ile de çalışıyoruz. Milyar dolarlık iş hacmi sağlayacak. Bu önemli bir gelişme bizim için. Kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz. Ürünlerimizi üretip teslim etmemiz lazım.

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"KENDİ SINIFINDAKİ EN İYİ HELİKOPTER"

Demiroğlu, ATAK helikopteri ayrıntıları da paylaştı. Demiroğlu, "Kendi sınıfındaki en iyi helikopter, kullanıcı memnun. 24 tane daha yapıyoruz. Biz ATAK'tan memnunuz. Bu mühimmatların hemen hemen hepsi ya ROKETSAN'dan ya MKE'den geliyor. Bizim diyeceğimiz ürünler. 20 milimetrelik topunu yurt dışından temin ediyorduk ama alamadık, kestiler. Biz de kendi topumuzu ürettik. Yüzde 70-80'lere doğru gidiyoruz yerlilik oranlarında. Bazı platformlarda yüzde 100'lere ulaştı. İstediğimiz her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ANKA 3'ÜN TESTLERİ SÜRÜYOR"

Mehmet Demiroğlu, ANKA-3'ün geliştirme çalışmaları için de "ANKA-3 Şu anda iki tane prototiple uçuyor. Geliştirme ve zarf açma testlerini ifa ediyor. Yüksekliğini, hızını, taşıdığı yükü artırıyoruz. TUSAŞ'ın 3 ana birimi seri üretim yapıyor. Üçünün de ciromuza katkıları birbirine yakın." dedi.

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"KAAN BİZİM UÇAĞIMIZ... İLK TESLİMATI 2028'DE"

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için de gözler 2028'de. KAAN'ın sadece bir uçak projesi olmadığının altını çizen Demiroğlu, söyle konuştu:

"KAAN aynı zamanda bir ekosistem projesi. 2028 şu an bizim için ilk teslimatı yapacağımızı planladığımız yıl. 2029'a kalabilir ama 2039'a kalmaz. İlk parçasının imalatından 14 yıl sonra yere kondu, 22 ay sonra da uçtu. F-22 80'lerde tasarlanmaya başladı. O süreç içinde teknolojide ciddi gelişmeler oldu. F-22 zamanının en iyi uçağı ama bizim KAAN'a ekleyeceğimiz bazı sistemler F-22'de yok. KAAN bizim uçağımız... İnsanlardaki teveccühü görüyoruz. 'Bu uçak benim' diyor. Bizim için müthiş bir motivasyon kaynağı. Baskı oluşturuyor ama motivasyon kısmı daha baskın."