TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (1. Dönem) ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci dönem giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 21 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

Öte yandan, adaylar, Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları için saat 10.00, 2021-TUS birinci dönem Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

DİKKAT!

21 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavları için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

21 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavları için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.