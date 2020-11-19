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Haber Giriş: 19.11.2020 - 11:12 | Son Güncelleme:

TUS tercihleri başladı! İşte 2020 TUS tercih kılavuzu

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TUS tercihleri başladı! İşte 2020 TUS tercih kılavuzu
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercih işlemleri başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri, bugünden itibaren 26 Kasım saat 23.59'a kadar yapılacak. İşte, 2020 TUS tercihleri hakkında ayrıntılar...

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yerleştirme işleminde, TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanması gerekiyor.

TUS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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