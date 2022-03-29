TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS 2022 sonuçları için gözler ÖSYM’de

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TUS sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından tarih verildi. Merkezi olarak düzenlenen TUS 2022 yılında 6 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Başvurularını yapan adaylar sınava girdikten sonra heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Yapılan açıklamada TUS sonuçlarının mart ayında açıklanacağı bildirildi ve tarih duyuruldu.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 31 Mart tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

DEĞERLENDİRME

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TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,

Tıp fakültesi mezunu adaylar için belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.

Tıp dışı meslek mensubu adaylar için belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.