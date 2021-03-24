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Haber Giriş: 24.03.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den tarih bilgisi geldi

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TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den tarih bilgisi geldi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılan, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı birinci dönem sınavları sona erdi. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları sona erdi. Şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarih merakla araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

ÖSYM, 2021-TUS 1. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları yapıldı. Adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.

TUS sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar, internet üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecek.

STS Tıp Doktorluğu sınavının her bir aşamasında başarılı olabilmek için ise 100 üzerinden en az 35 puan alınması gerekiyor.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sonuçları 15 Nisan tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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