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TUS SONUÇLARI açıklandı! ÖSYM TUS 2022 sonuçları sorgulama ekranı

#TUS#Tus Sonuçları#Tus 2022
TUS SONUÇLARI açıklandı ÖSYM TUS 2022 sonuçları sorgulama ekranı

TUS sonuçları açıklandı. TUS 2022 yılında 6 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) giren adaylar sonuçlarını 31 Mart tarihinden itibaren sorgulayabilecekler. TUS sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. İşte ÖSYM TUS sonuçları sorgulama sayfası

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TUS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Mart ayında düzenlenen TUS sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda TUS sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. TUS 2. dönem sınavı ise eylül ayında yapılacak. Adaylar 4 Eylül'de sınava girecekler. 

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI

06 Mart 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Mart 2022 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

TUS SONUÇLARI açıklandı ÖSYM TUS 2022 sonuçları sorgulama ekranı

TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

TUS 2. dönem sınavı eylül ayında yapılacak. Adaylar 4 Eylül'de sınava girecekler. 

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#TUS#Tus Sonuçları#Tus 2022

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