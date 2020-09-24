TUS sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM TUS STS sınav giriş belgeleri
TUS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan TUS 2020 2. Dönem sınav giriş belgesi ile hangi salonda sınava girebileceklerini görebilecek olan adaylar, belgelerini çıktı olarak alacak. İşte, TUS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler
TUS sınav giriş yerleri için ÖSYM duyuru gerçekleştirdi. Duyuruda şu ifadelere yer verildi;
"04 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (2. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 24 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
04 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavında, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
04 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavında, adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."
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