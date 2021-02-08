TUS ne zaman? İşte Tıpta Uzmanlık Sınavı 2021 takvimi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün geçtiğimiz haftalarda, 2021 yılı sınav takviminin 'https://www.osym.gov.tr/' adresinden açıklandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından, her yıl belli aralıklara düzenlenen TUS oturumlarının başvuru ve sınav tarihleri gündeme geldi. İşte, 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı takvimi...

ÖSYM'nin açıkladığı 2021 sınav takvimine göre; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) 21 Mart 2021 tarihinde uygulanacak. Sınavın başvuruları ise 2 Şubat-10 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.

Söz konusu sınavın geç başvuruları ise 18 Şubat'ta alınacak. Bu sınavın sonuçları ise 15 Nisan'da adayların erişimine açılacak.

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