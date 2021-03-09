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TUS ne zaman? İşte sınav takvimi
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının organize ettiği 2021-TUS 1. Dönem sınavı için başvuru süreci yakın zaman önce sona erdi. Peki, 2021-TUS 1. Dönem sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, (2021-TUS 1. Dönem) sınavı için tarihler netleşti. İşte TUS sınav takvimi...
2021 sınav takvimine göre; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) 21 Mart 2021 tarihinde uygulanacak. Bu sınavın sonuçları ise 15 Nisan'da adayların erişimine açılacak.