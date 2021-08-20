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Haber Giriş: 20.08.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

TUS ne zaman? 2021 TUS sınav tarihi

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TUS ne zaman? 2021 TUS sınav tarihi

TUS sınav tarihi, bir alanda uzmanlık almak isteyen doktorların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Genel adı Tıpta Uzmanlık Sınavı olan ancak kısa adı TUS olarak bilinen sınav, ÖSYM tarafından belirli lokasyonlarda gerçekleşecek. Peki, TUS ne zaman ve hangi tarihlerde gerçekleşecek. İşte, TUS hakkında merak edilen bazı detaylar

TUS başvuruları 5 Ağustos tarihinde geç başvuru süreci ile sona ermişti. TUS 2. dönem sınavı olarak bilinen bu sınava doktorlar haricinde tıbbi alandaki çeşitli alanlarda uzmanlık elde etmek isteyenler de katılım gösterecek. Peki, TUS ne zaman? İşte, 2021 TUS sınav tarihi

TUS NE ZAMAN? 2021 TUS SINAV TARİHİ

TUS sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek. Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Klinik Tıp Bilimleri Testi saat 14.45'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

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