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TUS kontenjanları ne zaman açıklanır? Bakan Fahrettin Koca’dan 2022 TUS kontenjanları açıklaması

#TUS#Tus Kontenjanları#Fahrettin Koca
TUS kontenjanları ne zaman açıklanır Bakan Fahrettin Koca’dan 2022 TUS kontenjanları açıklaması

TUS kontenjanları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kontenjanlara çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7394 sayılı kanunun ilgili maddelerinin Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdiğini duyurdu ve TUS kontenjanları hakkında bilgi verdi. Peki, TUS kontenjanları ne zaman açıklanır?

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TUS kontenjanlarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündemde yer alıyor. TUS 2022 yılında 6 Mart tarihinde yapıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından sıra kontenjan açıklamasına geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, ‘TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu.’ dedi ve merak edilen soruyu yanıtladı.

TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, ‘TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var. Hayırlı olsun.’ dedi. İşte açıklamanın tamamı

"Resmi Gazete’de yayınlandı

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8 Nisan'da Meclis’te kabul edilen, içeriğini 'Uzmanlık Eğitiminde Adalet' başlığı altında özetlediğimiz 7394 sayılı kanunun ilgili maddeleri Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanunu onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.

SONUÇ: 1

Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi.

SONUÇ: 2

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 3

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak.

SONUÇ: 4

Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 5

Halen bu kadrolarda uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 6

Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi alan asistanlarımıza eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacak.

SONUÇ: 7

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İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayacak.

SONUÇ: 8

Yürürlüğe giren, kendi aramızda adına “Asistanlıkta Adalet” kanunu diyebileceğimiz yasal düzenleme ile üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorunu aşılacak.

BORÇLU OLDUĞUMUZ AÇIKLAMA:

TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var.

Hayırlı olsun."

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#TUS#Tus Kontenjanları#Fahrettin Koca

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