TUS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM TUS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı
TUS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. 2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve 2021-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem), 21 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular ise 2 Şubat’ta başladı. İşte başvuru kılavuzu
TUS başvuruları 2 Şubat’ta başladı. Mart ayında düzenlenecek olan sınava girmek isteyen adaylar işlemlerini 10 Şubat’a kadar yapabilecekler. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
TUS BAŞVURULARI BAŞLADI
TUS başvuruları 02 – 10 Şubat 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Ücret ödeme için son gün 11 Şubat olarak açıklandı. Geç başvurular ise 18 Şubat 2021’de yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
TUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
SINAV ÜCRETLERİ
Temel Tıp Bilimleri : 250,00 TL
Klinik Tıp Bilimleri : 250,00 TL
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