TUS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM TUS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı

TUS başvuruları 2 Şubat’ta başladı. Mart ayında düzenlenecek olan sınava girmek isteyen adaylar işlemlerini 10 Şubat’a kadar yapabilecekler. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

TUS BAŞVURULARI BAŞLADI

TUS başvuruları 02 – 10 Şubat 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Ücret ödeme için son gün 11 Şubat olarak açıklandı. Geç başvurular ise 18 Şubat 2021’de yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

TUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

SINAV ÜCRETLERİ

Temel Tıp Bilimleri : 250,00 TL

Klinik Tıp Bilimleri : 250,00 TL