TUS başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM 2021-TUS 2. dönem başvuru ekranı!
TUS başvuru ekranı üzerinden yapılan müracaatlar devam ediyor. ÖSYM tarafından 5 Eylül'de gerçekleştirilecek 2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-TUS 2. dönem) başvuruları 13 Temmuz tarihinde alınmaya başladı. Adaylar TUS başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numaraları ve ÖSYM şifresi ile yapacaklar. Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri başvuru ücreti 250,00 TL olarak. Gözler şimdi son başvuru tarihinde. Peki, TUS başvuruları ne zaman bitecek? İşte, ÖSYM 2021-TUS 2. dönem başvuru ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.
TUS başvurularının sona ereceği tarih son gelişmeler ile takip ediliyor ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 2. dönem başvuruları 29 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Ücret ödeme için son gün, 30 Temmuz 2021 olacak. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
TUS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
TUS 2. Dönem başvurusu, 13 Temmuz 2021 tarihinde ÖSYM'nin AİS ekranından alınmaya başlamıştı. Sınavın başvuru kılavuzu 13 Temmuz tarihinde yayımlandı. Başvurular 29 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Sınav sonuçları ise 30 Eylül tarihinde açıklanacak.
TUS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.