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AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 23:33,Son Güncelleme:

Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı

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Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
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Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Avukat Özgür Y. ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Avukat Süleyman G. İstanbul'da yakalandı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 2 yıldır kayıp olan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde turuncu listede bulunan ve 1994 yılından itibaren örgüt içerisinde faaliyet yürüten, hakkında 13 yıl 6 ay kesilmiş cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan Avukat Özgür Y.'yi Kadıköy'deki ikametinde yakalandı.

Ayrıca 2 yıldır kayıp olan, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan Avukat Süleyman G. de Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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