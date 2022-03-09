Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Turuncu alarm nedir? Hava durumunda turuncu alarm anlamı

#Turuncu Alarm#Turuncu Alarm Nedir#Hava Durumunda Turuncu Alarm
Turuncu alarm nedir Hava durumunda turuncu alarm anlamı

Hava durumunda yaşanan meteorolojik farklılıkları ifade etmek için kullanılan renk kodu sistemi, sarı, kırmızı, turuncu alarm gibi renklerle adlandırılıyor. Peki, turuncu alarm nedir, ne anlama gelir? İşte, hava durumunda sarı, kırmızı, turuncu alarm anlamı...

Haberin Devamı

Yurt genelinde hava durumu ile ilgili yapılan uyarılar turuncu alarmın ne anlama geldiği ile alakalı bilgilerin araştırılmasına neden oldu. Peki, kırmızı, sarı, yeşil, turuncu alarm nedir? İşte hava durumunda turuncu alarm ve renk kodlarının anlamı...

TURUNCU ALARM NEDİR?

Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum" larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

KIRMIZI ALARM NEDİR?

Kırmızı, havayla ilgili "çok tehlikeli durum"un olduğunu gösteriyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik Hadise tahmin edildiğinde bu renkle uyarı yapılıyor. Haritada kırmızı rengin olduğu yerde büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit edecek nitelikte kabul ediliyor. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin bu durumda sıklıkla takip edilmesi önem taşıyor.

Haberin Devamı

SARI ALARM NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

YEŞİL KOD NEDİR?

Yeşil ile belirtilen yerde uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadisenin tahmin edilmediği anlaşılıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Turuncu Alarm#Turuncu Alarm Nedir#Hava Durumunda Turuncu Alarm

BAKMADAN GEÇME!

Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı