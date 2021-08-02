MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTurunç’tan çıkarma gemileriyle tahliye
GeriGündem Turunç’tan çıkarma gemileriyle tahliye
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Uğur ERGAN/ANKARA
Haber Giriş: 02.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Turunç’tan çıkarma gemileriyle tahliye

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Turunç’tan çıkarma gemileriyle tahliye

Marmaris’in Turunç mevkisinde, yangının büyümesi ve zor doğa koşulları nedeniyle karadan tahliyenin imkansız hale gelmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) devreye girdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaz’daki Deniz Üs Komutanlığı’ndan iki çıkarma gemisinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi” denildi.

Bakanlık ayrıca Türkiye’ye Rusya’dan gelen BE 200 ve Antonov 124 tipi uçakları ile helikopterlere İzmir-Adnan Menderes ile Antalya’daki hava meydan komutanlıklarınca her türlü yer destek hizmetinin verildiğini de bildirdi.

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi