Turunç’tan çıkarma gemileriyle tahliye

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaz’daki Deniz Üs Komutanlığı’ndan iki çıkarma gemisinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi” denildi.

Bakanlık ayrıca Türkiye’ye Rusya’dan gelen BE 200 ve Antonov 124 tipi uçakları ile helikopterlere İzmir-Adnan Menderes ile Antalya’daki hava meydan komutanlıklarınca her türlü yer destek hizmetinin verildiğini de bildirdi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara